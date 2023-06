Su Twitter, Enrico Varriale ha commentato così le dichiarazioni odierne di Scanavino. Il dirigente ha confermato Allegri alla Juve.

VARRIALE SU SCANAVINO – «Parole chiare. Poi se è contata di più la condivisione o l’onerosissimo contratto di Max, lo sanno solo i protagonisti. Per me è l’unica scelta razionale allo stato. Certo che rivedere Allegri sulla panchina Juve e non più Spalletti su quella del Napoli fa abbastanza strano».

