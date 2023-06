Frattesi Juve, la Roma si inserisce: ha incontrato il Sassuolo oggi a pranzo. Già l’anno scorso si era fatta avanti

Dopo Juve e Inter, pure la Roma ha incontrato il Sassuolo per parlare di Frattesi.

In base a quanto riferito da Sky Sport, questa mattina Tiago Pinto e Giovanni Carnevali si sono ritrovati a pranzo per fare il punto sul centrocampista. Già lo scorso anno la Roma si era fatta avanti per Frattesi. Il prezzo che fa il Sassuolo per la cessione è di 30 milioni.

The post Frattesi Juve, la Roma si inserisce: ha incontrato il Sassuolo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG