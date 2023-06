Scanavino conferma: «La Juve può uscire dalla Superlega. Uefa L’indagine non è finita». Le dichiarazioni dell’ad

Scanavino ai microfoni di Sky Sport ha fatto il punto sulla situazione Superlega e i rapporti con l’Uefa. Le dichiarazioni dell’ad della Juve.

UEFA, EUROPA E SUPERLEGA – «Le cose sono totalmente scorrelate. Da una parte c’è il progetto Superlega per cui è stata inviata comunicazione formale a Real e Barcellona per iniziare una discussione che può eventualmente portare all’uscita dal progetto. Dall’altra parte c’è l’Uefa e un’indagine in corso che non è arrivata al termine. Non abbiamo elementi per poter avere un giudizio o poter colloquiare».

LE PAROLE INTEGRALI DI SCANAVINO A SKY SPORT

