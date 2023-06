Giuntoli Juve, annuncio di Scanavino: la novità sul direttore sportivo del Napoli. Le parole dell’amministratore delegato

Scanavino, amministratore delegato della Juve, ai microfoni di Sky Sport ha fatto un annuncio su Giuntoli, direttore sportivo del Napoli da tempo nel mirino dei bianconeri.

GIUNTOLI – «Giuntoli ha un contratto con il Napoli ancora per un anno. Non sarebbe corretto nei confronti del Napoli e di Giuntoli commentare ulteriormente. Abbiamo bisogno oggi di aver dei punti fermi, persone in carica al 100% con totale responsabilità per procedere rapidamente verso il futuro lasciandoci alle spalle i momenti di incertezza. Situazioni e scenari non consolidati non sono nella nostra valutazione in questo momento».

LE PAROLE INTEGRALI DI SCANAVINO A SKY

