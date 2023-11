Allegri Juve, si andrebbe verso l’addio a fine stagione del tecnico bianconero, scontento della sua attuale situazione

Come scrive oggi il Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri starebbe maturando la clamorosa decisione di lasciare la Juve con un anno di anticipo sulla scadenza del contratto, fissato ad oggi per l’estate del 2025. Questo perchè l’attuale ambiente è ben diverso da quello che aveva imparato a conoscere nel primo ciclo bianconero e, ad oggi, non si sentirebbe compreso e protetto dagli attacchi esterni.

Troppe le difficoltà vissute e secondo lui mal gestite dai vari gruppi dirigenziali che si sono susseguiti. Per questo potrebbe dire addio in estate, con l’Al Ittihad o l’Al Nassr (Ronaldo stravede per lui), pronti a ricoprirlo d’oro per portarlo finalmente in Arabia. L’alternativa sarebbe invece un anno sabbatico in attesa di una nuova e stimolante avventura europea.

