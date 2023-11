Vieri: «Gli attaccanti forti in Italia ci sono. Vlahovic lo vuole mezza Europa…». Le dichiarazioni dell’ex centravanti

L’ex Juve, Bobo Vieri, ha parlato anche di Vlahovic nel corso della Bobo TV.

VIERI – «Gli attaccanti forti in Italia ci sono. Vedi Vlahovic che lo vuole mezza Europa, vedi Lukaku nella Roma, vedi Lautaro nell’Inter, vedi Leao nel Milan, vedi Osimhen nel Napoli. Inter-Napoli? Per me il Napoli lotta per lo scudetto, la partita con l’Inter è bella. Mancano ancora 25 partite».

