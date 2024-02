Allegri Juve, discorso alla squadra dopo il periodo complicato: il tecnico avverte i suoi ragazzi sulle milanesi. Il discorso

Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, alla ripresa degli allenamenti Massimiliano Allegri ha preso da parte la sua Juve per un discorso sul momento di forma non certo ottimale a livello di risultati. Il tecnico vuole scacciare via i cattivi pensieri, ma allo stesso tempo invita tutti a rimanere sul pezzo.

Sa che l’Inter può ancora compiere qualche passo falso, ma allo stesso tempo il Milan dietro non molla e si è riportato ad un solo punto. La rosa non è delle più esperte e abituate a lottare per traguardi importanti e già arrivare al secondo posto sarebbe un grande risultato rispetto alla passata stagione, ma la speranza di arrivare a qualcosa in più non è ancora svanita del tutto.

