Moggi ha voluto dire la sua opinione riguardo al momento della Juventus e su Federico Chiesa. Le dichiarazioni

L’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha commentato il momento della Vecchia Signora a Radio Bianconera.

PAROLE – «Chiesa? Con me sarebbero stato richiamato se avesse giocato così come ha fatto nelle ultime partite. Però va detto che il giocatore arriva da un incidente grave. E come noi aspettammo Del Piero per due anni, si dovrebbe fare lo stesso con lui. Gli obiettivi della Juve sono conquistare la qualificazione alla prossima Champions League e la vittoria della Coppa Italia. Se dovessero riuscirsi i bianconeri avranno fatto più di quanto atteso»

