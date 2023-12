Allegri Juve, futuro ancora insieme? In primavera ci sarà l’incontro con la società. Cosa filtra sull’allenatore

Al momento non c’è nulla di deciso sul futuro di Allegri alla Juve, nemmeno da parte dello stesso allenatore. In base a quanto riferito da Marco Conterio a 90° Minuto, infatti, in primavera ci sarà un incontro tra lui e la società per capire cosa fare.

Se la società opterà per un aprire un nuovo ciclo puntando su una visione diversa dal punto di vista calcistico, allora non è da escludere l’ipotesi di una risoluzione del contratto in scadenza nel 2025.

