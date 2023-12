Mazzarri in silenzio stampa: rabbia del Napoli per i falli di Lautaro e Acerbi non fischiati. L’allenatore è rimasto molto contrariato

Mazzarri ha scelto il silenzio stampa dopo la sconfitta del Napoli contro l’Inter per 0-3. Come spiegato da Sky Sport, infatti, l’allenatore è rimasto molto contrariato da due episodi arbitrali che per gli azzurri avrebbero influenzato pesantemente il risultato.

Il primo è il presunto fallo di Lautaro Martinez su Lobotka da cui è nato il gol del vantaggio di Calhanoglu. Il secondo è un contatto di Acerbi su Osimhen in area di rigore nerazzurra. In entrambi i casi l’arbitro non ha fischiato nulla. Grande rabbia, quindi, in casa Napoli in vista della partita con la Juve di venerdì prossimo.

The post Mazzarri in silenzio stampa: rabbia del Napoli per i falli di Lautaro e Acerbi non fischiati appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG