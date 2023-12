Di Lorenzo avvisa la Juve: «A Torino vogliamo far bene». L’intervista del capitano del Napoli dopo la sconfitta contro l’Inter

Di Lorenzo, capitano del Napoli, dopo la sconfitta contro l’Inter ai microfoni di Sky Sport ha parlato della prossima partita contro la Juve in programma venerdì prossimo.

DI LORENZO – «Per lo scudetto la distanza è ampia, pensiamo partita per partita. Avremo lo scontro diretto con Juve a Torino e vogliamo far bene. E’ inutile pensare troppo in alto, facciamo passo dopo passo e vediamo dove arriveremo».

