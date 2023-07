Allegri Juve, parla Ballotta: «Conferma ‘obbligata’, sarà l’anno decisivo». Le dichiarazioni sull’allenatore

Ballotta in esclusiva a Juventusnews24 ha detto la sua sulla conferma di Allegri alla Juve.

ALLEGRI – «Allegri è forte anche di un contratto importante, forse è indubbio ripartire da lui. Quest’anno però sarà decisivo per lui. Poi non dipende solo dall’allenatore, dipende anche dalla squadra allestita. Con un contratto così importante e lungo credo che fosse quasi normale ripartire da lui. Per lo Scudetto può anche darsi, anche nell’immediato, perché è sempre la Juve. Se Giuntoli riuscirà a fare un mercato adatto, senza sconvolgere chissà quanto, perché no. Alla fine dei giochi la Juve ha chiuso terza e con il Napoli che è stato irraggiungibile per tutti. Non è detto che rifacciano lo stesso campionato e la Juve può sicuramente migliorarlo. Non è da escludere assolutamente che possa lottare fino alla fine».

