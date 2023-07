Cuadrado insultato dai tifosi dell’Inter: «Sei una m***a». Il colombiano paga il suo lungo passato alla Juve

Non è stato del tutto positivo il primo giorno di Cuadrado da nuovo giocatore dell’Inter. L’ex colombiano della Juve, infatti, questa mattina è stato preso di mira da alcuni tifosi nerazzurri che l’hanno apostrofato in malo modo con frasi del tipo «sei una merda».

L’esterno paga il suo lungo passato in bianconero e non è apparso a suo agio nel mostrarsi per la prima volta ai suoi nuovi tifosi.

