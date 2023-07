D’Amico duro: «Lukaku cavallo di ritorno, coi giovani si fanno solo plusvalenze». Le dichiarazioni dell’agente

L’agente D’Amico intervenuto ai microfoni di Sky Sport si è espresso in modo duro sul mercato in Italia e anche su Lukaku, obiettivo della Juve.

LE PAROLE – «In Italia ormai o prendiamo cavalli di ritorno come Lukaku o giovani di belle speranze con i quali fare plusvalenze importanti. Non diamo sicurezza, nemmeno nei tribunali sportivi. Ciò che succede leva appeal al movimento, per non parlare della situazione degli stadi che è penosa».

