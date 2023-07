Vlahovic Juve, il club vuole una maxi offerta per l’addio del serbo: la cifra richiesta per la cessione dell’attaccante

L’affare Lukaku per la Juve è legato all’eventuale addio di Vlahovic che servirebbe a finanziare proprio il trasferimento del belga del Chelsea.

Come spiegato da Sky Sport, tuttavia, il club bianconero sarebbe disposto a far partire il serbo solo di fronte ad una maxi offerta. La cifra richiesta per l’attaccante è 70-75 milioni in su. Al momento non sono arrivate proposte di questo tipo e su Vlahovic c’è da registrare solo l’interesse del Psg.

