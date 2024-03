Il futuro di Massimiliano Allegri tiene banco e nessuna opzione è da escludere. Per capire se il tecnico livornese resterà alla Juve bisognerà attendere i prossimi mesi

Il futuro di Massimiliano Allegri alla Juve resta al centro dell’attenzione. Secondo Tuttosport, tutto è possibile dal prolungamento di contratto fino ad un cambio di rotta.

Sono diverse le variabili che influenzeranno la decisione, dall’andamento in Champions al Mondiale per club e alla Coppa Italia, fino ad altri fattori non obbligatoriamente di natura economici. Allegri ha ancora un anno di contratto e il destino è incerto. I prossimi cinquanta giorni, però, saranno cruciali.

The post Allegri Juve, più ipotesi al vaglio per il futuro del tecnico: gli aggiornamentI appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG