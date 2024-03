Pedro Felipe non sarà a disposizione della Juventus Next Gen per una leggera elongazione. Brambilla dovrà fare a meno di lui per il match di oggi

La Juventus Next Gen, per il match contro il Pontedera, non avrà a disposizione Pedro Felipe a causa di una leggera elongazione riportata in allenamento.

Il giocatore salterà la gara di oggi, ma conta di rientrare per i prossimi impegni della seconda squadra bianconera.

