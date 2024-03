Allegri Juve, tra addio anticipato o rinnovo e l’ombra di Thiago Motta. La posizione del tecnico sul futuro in bianconero

Il futuro di Massimiliano Allegri è ancora da scrivere. «Il mio solo obiettivo è riportare la squadra in Champions, arrivando possibilmente secondi. Ogni anno c’è il dilemma Allegri in questo periodo della stagione, ma il problema Allegri non esiste…», ha dichiarato il tecnico post Napoli–Juve.

Come riportato da Il Giornale, la mossa decisiva, qualunque essa sia, sarà della società. Allegri, dal canto suo, ha tutte le intenzioni di rispettare (o di farsi pagare) l’accordo in essere fino a giugno 2025. E l’ombra di Thiago Motta si fa sempre più ingombrante.

