Juve a -15 dall’Inter e campionato definitivamente chiuso. Su Tuttosport, ecco la moviola di Inter-Genoa.

TUTTOSPORT – «Un rigore regalato, un secondo tempo (dopo il 2-1 di Vasquez) diventato una via crucis ma – alla fine – vince sempre l’Inter. […] Non è dato a sapersi come sarebbe finita la partita se il pessimo Ayroldi avesse dato retta al Var che l’aveva invitato a rivedere il contrasto tra Barella e Frendrup dopo aver fischiato il rigore: nonostante anche dal vivo fosse chiaro come si trattasse di un normale scontro di gioco dovuto alla dinamica dell’azione, al direttore di gara non è bastato rivedere le immagini al video per arretrare dalla sua decisione, il che raddoppia l’errore (chissà cosa dirà Rocchi sull’ennesimo svarione della sua squadra)».

The post Inter Genoa, moviola Tuttosport: «Aiutino e via a +15 dalla Juve. Pessimo Ayroldi» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG