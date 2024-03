Su Twitter, Ravezzani si è espresso così sul rigore concesso in Inter–Genoa.

RAVEZZANI – «Posto che all’Inter è stato concesso un rigore inesistente e che questo non inciderà sulle sorti del campionato, resta la domanda: perché un arbitro non cambia idea malgrado il consiglio di 2 colleghi? E quest’arbitro presuntuoso può essere considerato attendibile in futuro?».

