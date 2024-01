Massimiliano Allegri ha parlato a Mediaset dopo il fischio finale di Juve-Frosinone.

IL PIU’ CRITICATO DELLA SERIE A – «Io ho una grande passione e un grande amore per il lavoro che faccio. Mi diverto un sacco, altrimenti non allenerei e ho avuto la fortuna di allenare grandi squadre e campioni. Sono tornato e mi diverto ancora e anche in questa Juve ci sono grandi giocatori. Basta vedere la crescita di Bremer. Su questo mi diverto molto».

