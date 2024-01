Arkadiusz Milik, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il match contro il Frosinone

QUANTO GLI MANCAVA IL GOL – «Sono molto contento, specialmente per il passaggio del turno. Anche per la tripletta, ho aiutato la squadra con i miei gol. Andiamo in semifinale e siamo orgogliosi di questo».

ASSIST DI LOCATELLI – «Siamo amici, forse per quello me l’ha passata…».

