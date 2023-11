Allegri: «Le partite si vincono di sofferenza con buona fase difensiva. Scudetto? Non deve essere frainteso». Le parole

Allegri a Dazn dopo Fiorentina Juve ha parlato della lotta scudetto e di quello che devono migliorare la squadra e alcuni singoli giocatori.

GUARDARE ALLO SCUDETTO – «Bisogna sempre guardare avanti, ma non deve essere frainteso sullo Scudetto. Inter, Milan e Napoli sono più attrezzate di noi, noi abbiamo tanti giovani, c’è un buono spirito. Le partite si vincono attraverso la sofferenza, attraverso una buona fase difensiva. Poi ci sono da migliorare tante cose: Kostic doveva abbassarsi sulla linea di Rugani. Questo non è stato fatto, abbiamo fatto difficoltà. Ma Szczesny nel secondo tempo non ha fatto parate. Bisogna migliorare quando abbiamo il 2 contro 2 davanti».

LE PAROLE INTEGRALI DI ALLEGRI A DAZN POST FIORENTINA JUVENTUS

