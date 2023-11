Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato a Dazn dopo il fischio finale del match con la Fiorentina

COSA LO RENDE PIU’ SODDISFATTO – «I tre punti, poi la prestazione dei ragazzi che l’hanno cercata, voluto, contro una Fiorentina contro cui è sempre difficile giocare. Non era semplice, abbiamo fatto gol in una bella azione. Abbiamo sofferto più il primo tempo, dove abbiamo avuto due o tre situazioni a campo aperto. Avevamo spazi soprattutto saltata la prima pressione».

GUARDARE ALLO SCUDETTO – «Bisogna sempre guardare avanti, ma non deve essere frainteso sullo Scudetto. Inter, Milan e Napoli sono più attrezzate di noi, noi abbiamo tanti giovani, c’è un buono spirito. Le partite si vincono attraverso la sofferenza, attraverso una buona fase difensiva. Poi ci sono da migliorare tante cose: Kostic doveva abbassarsi sulla linea di Rugani. Questo non è stato fatto, abbiamo fatto difficoltà. Ma Szczesny nel secondo tempo non ha fatto parate. Bisogna migliorare quando abbiamo il 2 contro 2 davanti».

JUVE INTER QUANTO SIGNIFICA – «Intanto abbiamo il Cagliari. Non significa assolutamente niente, il campionato è lungo. Abbiamo dei limiti e su questo ci stiamo lavorando. Abbiamo qualità importanti su cui dobbiamo lavorare e migliorare. L’Inter è più avanti di tutte, ora abbiamo il Cagliari intanto che Ranieri ha rimesso in piedi».

PIANO PARTITA – «La Fiorentina ti porta a fare un lavoro del genere. Nel secondo tempo potevamo gestire meglio la palla, loro ti invogliano poi a chiudere l’azione. Non bisogna spaccare le partite perché poi può succedere di tutto. Abbiamo rischiato con loro, poi Rugani ha fatto un intervento straordinario».

KEAN TITOLARE – «Stasera ha fatto una bella partita, poi in quel momento avevamo bisogno di Vlahovic e Milik. I cambi ci han dato una grossa mano».

QUANTI GOL HA MIRETTI – «Mi aspetto un contributo realizzativo da tutti. Sono contento da Fabio, ogni tanto è criticato ma ha qualità importanti. Van saputi aspettare, a livello di mentalità è un giocatore cresciuto molto».

RUGANI – «Quando aveva Barzagli, Bonucci e Chiellini davanti era più difficile… Ora è più tranquillo. Gatti deve migliorare ma è una crescita che ci deve stare. Rugani e Bremer possono giocare anche a campo aperto, lo stesso Gatti anche. Ma dentro l’area non mollano la posizione. Ora aspettiamo anche i rientri di Danilo e Alex Sandro, poi c’è Huijsen che è giovane ma anche molto bravo».

