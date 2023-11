Wojciech Szczesny ha parlato a Dazn dopo la vittoria della Juve contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni

PARATA – È una parata normale, non mi sembrava molto difficile, non al livello della punizione di Muriel.

SOLIDITA’ DIFENSIVA – La solidità difensiva è una buona base. Oggi non abbiamo fatto una grande partita a livello difensivo, non è stato bello da vedere ma siamo stati efficaci.

DIFFERENZE CON LO SCORSO ANNO – Abbiamo fatto un grande passo in avanti a livello di solidità di squadra. Quest’anno siamo partita abbastanza bene, quest’anno la solidità difensiva ci porta a fare risultato anche quando il gioco non è bellissimo. L’anno scorso a Firenze meritavamo di perderla, quest’anno con più spirito portiamo a casa i tre punti.

IMPOSTAZIONE CLASSICA – No, lo abbiamo fatto oggi anche perché uscendo da dietro abbiamo fatto casino. Quest’anno abbiamo impostato in maniera diversa, stiamo lavorando tanto. Poi nei momenti importanti della gara ci sta tornare alla giocata diretta, l’ho fatto anche io. Vogliamo vedere tutti il calcio bello, ma ogni tanto va fatta la cosa sicura.

SI PUO’ FARE MEGLIO COME GIOCO – La qualità per sviluppare il gioco c’è, ci sono giovani che hanno margini di crescita enormi. C’è la possibilità di migliorare, ma nei momenti difficili della partita decido io. Mi prendo la colpa.

MIRETTI – Lo prendo in giro da due anni. Hanno un calcio bello, forte, preciso, non fare gol in 50/60 partite dalla Juve non è possibile, ha un futuro alla Juventus e può fare 5/10 gol all’anno.

