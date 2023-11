La Juve incorona Miretti dopo il gol da tre punti contro la Fiorentina: il messaggio per il giovane centrocampista

La Juve, tramite i propri canali social ufficiali, ha così voluto festeggiare il gol partita di Fabio Miretti a Firenze.

In gol da bambino con la Juve.

In gol da grande con la Juve.

In gol in ogni categoria con la nostra maglia. MIRE pic.twitter.com/6ToodaZUBO — JuventusFC (@juventusfc) November 5, 2023

IL MESSAGGIO – «In gol da bambino con la Juve. In gol da grande con la Juve. In gol in ogni categoria con la nostra maglia. MIRE».

