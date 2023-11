L’allenatore della Juventus Massimiliano allegri continua a cercare di mettere pressione sulla formazione di Inzaghi.

Massimiliano Allegri ha commentato a DAZN la vittoria della Juventus contro il Cagliari con un occhio naturalmente anche al big match del 26 novembre. “Era importante vincere perché ci metteva in una buona posizione in classifica e soprattutto per mantenere o allungare in classifica sul quinto posto. Vincere non è semplice, il Cagliari veniva da un ottimo momento. Ci siamo un po’ fermati dopo il 2-0, abbiamo preso gol su angolo dopo un contropiede, per fortuna è stato ininfluente”.

Inter Juventus

Crescita

“Bisogna essere più efficaci, la squadra è in crescita e ha uno spirito straordinario. Se ad inizio anno ci scomponevamo se non troviamo gol, ora restiamo attaccati al match. Abbiamo faticato nei primi 30′, poi abbiamo alzato il ritmo e siamo rientrati bene ad inizio ripresa”.

Pochi goal dagli attaccanti

“Non sono preoccupato, abbiamo cominciato a creare e a calciare da fuori, bisogna essere più precisi. I gol li faranno, devono rimanere sereni e tranquilli”.

Sul derby d’Italia

“In una partita secca non so se è favorita perché può succedere di tutto, sicuramente è la squadra favorita per il campionato, insieme a Napoli e Milan. Noi siamo lì, bisogna mantenere il vantaggio sulle quinte. L’Inter non è stata costruita quest’anno per vincere ma da 4-5 anni, uno l’ha vinto e ha la forza per poter vincere quest’anno, quest’anno ha grandissime possibilità. Noi abbiamo fatto 12 partite buone, è merito di tutti”.

L’articolo Allegri: “L’Inter è costruita per vincere da 4-5 anni, quest’anno ha una grande chance ma in una gara secca può succedere di tutto” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG