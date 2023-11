Lazio, Parolo: «Se non hai visto il derby, non puoi dire di aver visto Roma». Ecco cosa ha detto l’ex biancoceleste

In vista di Lazio-Roma, l’ex centrocampista biancoceleste, Marco Parolo, ha raccontato il suo personale significato del vivere un derby della Capitale ai microfoni di Golden Point.

LE PAROLE – «Se prendi un esterno e lo porti a Roma gli mostri tutti i monumenti, tutto ciò che offre una città stupenda, ma poi lo devi portare dentro al derby, per fargli capire cos’è un derby a Roma. È una cosa che ti sconvolge, è tutto un altro mondo: capisci cosa sono i romani. Io invito chiunque ad andare a vedere una stracittadina, soprattutto quando è accesa, quando c’è qualcosa in palio. È incredibile. Senza aver visto il derby, non puoi dire di aver visto Roma».

