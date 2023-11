I nerazzurri devono cercare di rispondere alla vittoria dei bianconeri stasera contro gli uomini di Di Francesco.

L’Inter è stata sorpassata dalla Juventus in testa alla classifica dopo la vittoria col Cagliari di ieri sera: i nerazzurri sono chiamati al contro-sorpasso.

Zero dubbi

Inzaghi se la gioca con la formazione migliore possibile dopo aver fatto turnover in settimana contro il Salisburgo: Darmian torna quindi ad occupare il ruolo di braccetto di destra. Dumfries infatti ha risolto il leggero affaticamento che lo ha tenuto in panchina mercoledì in Champions League; a centrocampo giocheranno i soliti 3, ovvero Barella e Mkhitaryan ai lati del regista Calhanoglu. In attacco ovviamente tornano Thuram e Lautaro; ancora out Pavard e Cuadrado, in panchina c’è Arnautovic.

Lautaro Martinez

L’avversario

Il Frosinone si trova al dodicesimo posto con 15 punti, 6 in più del terzultimo Cagliari. Di Francesco dovrebbe confermare gran parte degli 11 che hanno battuto l’Empoli la settimana scorsa. Il ballottaggio riguarda il terzino destro con Oyono in leggero vantaggio su Lirola; ecco le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mhikitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi.

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Romagnoli, Okoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cuni. All. Di Francesco.

