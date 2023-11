L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri rifiuta l’etichetta di favorita per la vittoria della Serie A.

Massimiliano Allegri dopo la vittoria sulla Fiorentina di ieri sera ha parlato a DAZN anche della sfida Scudetto con l’Inter. “Sono soddisfatto dei tre punti e di come i ragazzi hanno giocato dato che è sempre difficile giocare contro questa squadra. Abbiamo fatto una bella azione in occasione del gol. Nel secondo tempo il nostro portiere non ha fatto neanche una parata“.

Sulla corsa Scudetto

“Bisogna sempre guardare avanti ma penso che Inter, Milan e Napoli sono più attrezzate di noi, sono avanti nella costruzione della squadra, noi siamo al lavoro su tanti giovani, c’è un bello spirito. Dobbiamo migliorare delle cose, soprattutto quando siamo due contro due davanti, la squadra viola ha giocato davvero un’ottima partita“.

Inter Juventus

Sul derby d’Italia del 26 novembre

“Che giorno è la partita con l’Inter, se l’ho segnata sul calendario? Innanzitutto c’è il Cagliari. È una partita che comunque non dice nulla perché il campionato è ancora lungo. Noi sappiamo che abbiamo dei limiti e ci stiamo lavorando. Abbiamo bravi giocatori, qualità importanti sulle quali lavorare. Milan, Napoli e Inter, che costruita da anni per vincere lo scudetto e quindi va rispettata, sono più avanti. Intanto abbiamo il Cagliari che Ranieri ha rimesso in piedi e arriva da tre vittorie di seguito. Poi penseremo all’Inter dopo la sosta che indipendentemente vale sempre tre punti ed è bella da giocare”.

