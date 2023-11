Il giornalista Fabrizio Biasin esprime il suo parere sui duo uomini del momento in casa Inter.

Fabrizio Biasin a Pressing ha parlato dei due marcatori del match con l’Atalanta; ecco le sue impressioni sul loro valore in generale. “Lautaro e Calhanoglu sottovalutati? non credo, sono giocatori che stanno facendo molto bene”.

Lautaro Martinez-Hakan Calhanoglu

Sull’ex Milan

“Il turco è uno spettacolo, io per primo non avevo tutte queste certezze. Affidare la regia di Brozovic con dietro un giovane come Asllani mi sembrava una diminutio, invece Calhanoglu non sta sbagliando nulla. Non solo per quello che fa dalla metà campo in su, ma soprattutto per quello che fa dalla metà campo in giù. Giocatore totale arrivato a costo zero che con Inzaghi è cresciuto in dismisura. Nel suo ruolo è uno dei migliori in questo momento, quando lo diceva lui lo scorso anno molti ridevano e invece si sta dimostrando tale”.

La considerazione del capitano

“Meno viene considerato meglio è. E comunque non penso sia poco considerato. Io non sono d’accordo, non ha solo la capacità di fare gol, ma soprattutto ha la capacità di fare squadra. Nessun tifoso dell’Inter lo cambierebbe con un altro attaccante, rappresenta quello che fa gol, ma anche l’Inter, meglio se non è considerato in Europa”.

