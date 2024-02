Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri commenta con un pizzico di rammarico l’1-0 subìto per mano dei nerazzurri.

Massimiliano Allegri ha detto la sua su Inter-Juventus in conferenza stampa. “È stata una partita difficile, lo sapevamo, contro una squadra forte come l’Inter che merita la testa della classifica. Per noi era un test importante per il nostro processo di crescita, basta vedere il secondo tempo, potevamo prendere il 2-0 e fare l’1-1, ci è mancata un po’ di lucidità”.

L’analisi

“Nel primo tempo abbiamo rischiato su un contropiede di Thuram, abbiamo avuto occasione con Vlahovic. Normale che bisogna migliorare: è stata una settimana complicata, ma nell’arco di una stagione può capitare, secondo me i ragazzi hanno fatto una buona partita. Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime 4, questa sconfitta non cambia assolutamente nulla nel nostro percorso. Bisogna essere bravi a gestire questa settimana“.

Allegri Massimiliano

Consapevolezza

“Vlahovic ha fatto una buona partita, come tutta la squadra. Erano 3 anni che la Juventus non giocava una partita per il primato. I ragazzi devono essere sereni, abbiamo un obiettivo da raggiungere che sono i primi 4 posti. Nessuno si aspettava che la Juventus avesse 53 punti e fosse a contatto con l’Inter. Poi se qualcuno pensa che la Juventus quest’anno doveva vincere il campionato avranno più capacità di me nel leggere la situazione”.

Sui nerazzurri

“L’Inter ha fatto una partita aggressiva, ma nel primo tempo non ci sono state grandi occasioni. Poi loro l’hanno sbloccata e la partita si è spaccata. Loro sono bravi anche sotto pressione. L’Inter non è stata costruita quest’anno, il suo percorso è iniziato con Antonio Conte, è la normalità. La Juventus, nelle difficoltà, da quando ci sono io abbiamo cambiato 15 giocatori, di cui 10 dal 2000 in poi: è un percorso che va fatto, è un dato di fatto”.

