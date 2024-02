Massimiliano Allegri ribadisce un concetto alla vigilia del match contro l’Inter: l’analisi del tecnico della Juve in conferenza

Massimiliano Allegri, in conferenza, ha così ribadito un concetto alla vigilia del match tra Inter e Juve.

INTER PREOCCUPATA E POLEMICHE – «Noi abbiamo grande rispetto dell’Inter, che come dico spesso è la squadra più forte e favorita vincere lo Scudetto. Noi non dobbiamo farci distogliere dalle chiacchiere. Domani conta solo giocare le partite e fare meglio possibile e fare risultato e il resto sono chiacchiere che non ci riguardano».

