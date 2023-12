Allegri ha parlato a Dazn nel pre di Genoa Juventus. L’allenatore ha messo in guardia la sua squadra in chiave vittoria

Le parole di Allegri a Dazn nel pre di Genoa Juventus. L’allenatore ha messo in guardia la sua squadra in chiave vittoria utile per la lotta scudetto che coinvolge anche il Milan:

«Il Genoa ha fatto il 67% dei gol nel primo tempo. È una squadra che corre molto, pressa. Ti crea molte difficoltà in casa. Serve un approccio giusto».

