Le parole di Tomori, intervenuto ai microfoni di Milan TV, sull’obiettivo Europa League per i rossoneri:

OBIETTIVO EUROPA LEAGUE – «Adesso siamo in Europa League e dobbiamo dare tutto per vincerla. Se giochiamo tutte le partite come abbiamo fatto nel secondo tempo contro il Newcastle sono sicuro che possiamo fare meglio in questa competizione».

