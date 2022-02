Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha fatto la conta degli infortunati prima di avvertire la sua squadra sui pericoli della sfida all’Empoli.

Massimiliano Allegri ha parlato oggi in conferenza stampa. “Aspettiamo l’ultimo allenamento, abbiamo un paio di ragazzi dell’U23 da portar dietro. Domani è una partita difficile, abbiamo perso all’andata e ad Empoli è sempre difficile giocare. Dobbiamo prepararci al meglio dal punto di vista mentale, più che fisico. All’andata ci siamo disuniti dopo il gol, i primi venti minuti li avevamo fatti molto bene”.

IM_Paulo_Dybala

“Ora non hanno problemi di classifica, sono più spensierati. Bonucci ha giocato solo un tempo, e non era nelle condizioni di farlo. Gli altri più o meno stanno tutti bene. Mi dispiace per Mckennie e Kaio Jorge, aspetteremo loro così come Chiesa. Dybala potrebbe tornare contro la Fiorentina. Chiellini non sarà a disposizione per tutta la settimana, anche Alex Sandro non ci sarà domani“.

