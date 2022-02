Sinisa Mihajlovic ha parlato della sfida che domani pomeriggio attende la squadra a Salerno.

Sinisa Mihajlovic ha tenuto la consueta conferenza stampa di vigilia prima di Salernitana-Bologna; ecco le sue dichiarazioni. “Rimango positivo, come sono sempre stato, sapendo che andiamo a giocare in una città stupenda come Salerno, dove Sabatini ha fatto un lavoro stupendo. A me piace la gente del sud e spero che la Salernitana si salvi, vincendo tutte le partite ma partendo da dopodomani”.

“Loro andranno in campo e si giocheranno la vita, faranno di tutto per portare a casa il risultato in un ambiente caldo a cui non siamo più molto abituati a causa della pandemia. Dobbiamo essere bravi a rimanere calmi e concentrati, stiamo uscendo da una situazione difficile e dobbiamo confermarci. Ora rimane l’obiettivo parte sinistra della classifica, poi quello che succederà in futuro non ve lo so dire. Mi piacerebbe vincere qualcosa da allenatore, certo. Io oggi sono allenatore del Bologna devo dare il massimo. Serve equilibrio interno, come nella vita”.

