L’allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, prima del match contro il Verona, si è espresso così sulla fuga dell’Inter

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Hellas Verona Juve, il tecnico dei bianconeri, Massimiliano Allegri, dice la sua sulla lotta scudetto e sulla fuga dell’Inter.

GUARDARE AL MILAN E NON ALL’INTER – «In questo momento è normale essere a -10 dall’Inter che sta facendo cose straordinarie, viaggia a 2,6 punti a partita. Sarebbe stato difficile stargli dietro. Noi abbiamo peccato nelle gare in casa, ora lasciamoci dietro questo punto in due gare in casa. Mancano 45 punti, cerchiamo di far bene oggi e di ripartire».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI ALLEGRI.

L'articolo Allegri minimizza: «L'Inter sta facendo cose straordinarie, sarebbe stato difficile starle dietro. Adesso dobbiamo…» proviene da Inter News 24.

