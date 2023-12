Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa di vigilia di Juve Roma, ha parlato anche di José Mourinho e Carlo Ancelotti

In conferenza stampa alla vigilia di Juve Roma, Massimiliano Allegri ha parlato così di Carlo Ancelotti e José Mourinho.

ANCELOTTI E MOURINHO – «Quando ci sentiamo non è che parliamo di essere accerchiati. Nel calcio non c’è una verità, chi pensa di averla in tasca si fa del male. Il calcio è una variabile impazzita, ci sono mille variabili. Carlo è un allenatore straordinario, lo dimostrano i numeri. Al Real ha vinto Champions, campionato, sta facendo un lavoro straordinario. José è un altro che ha vinto, i risultati sono inconfutabili. Il resto conta poco. Essere accostato a loro è un orgoglio, quando ho iniziato ad allenare loro avevano già vinto. La prima volta che ho incontrato Mourinho ero a Cagliari, ero un bambino».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DI JUVE ROMA

