Phillips Juve: le ULTIME sull’affare con il Manchester City. C’è un altro club interessato al centrocampista inglese

Fabrizio Romano ha fornito gli ultimi aggiornamenti relativi all’affare Kalvin Phillips per il mercato Juve.

I bianconeri restano in trattative con il Manchester City per un prestito del centrocampista inglese, che piace anche al Newcastle. I Magpies sono interessati ma non c’è ancora stato un approccio formale con il City.

