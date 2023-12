Boteli Juve: stregati dal 2006 del M’gladbach! I tedeschi corrono ai ripari, cosa succede per lo svizzero

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, la Juve ha avviato i suoi contatti con Winsley Boteli, gioiellino classe 2006 di nazionalità svizzera.

Il Borussia M’gladbach, però, non vorrebbe perderlo, perché lo considera centrale nel suo progetto futuro: per questo motivo, sarebbe pronto ad offrirgli un nuovo contratto. 17 gol in 15 partite con le giovanili del club tedesco: numeri pazzeschi.

