Juve Roma: giallorossi arrivati a Torino. L’accoglienza per il grande ex Dybala in vista della partita dell’Allianz Stadium – VIDEO

(Alberto Mauro inviato a Torino) – Come raccolto da Juventusnews24, la Roma è arrivata pochi minuti fa in hotel a Torino, alla vigilia della sfida di domani contro la Juve.

La #Roma è arrivata a Torino, domani la sfida alla #Juventus

In testa al gruppo il grande ex, Paulo #Dybala VIDEO pic.twitter.com/HRd1OKnUCz — JuventusNews24.com (@junews24com) December 29, 2023

In testa al gruppo c’era Paulo Dybala: il grande ex della partita ha recuperato dall’infortunio ed è partito per Torino, venendo accolto da qualche timido applauso.

The post Juve Roma: giallorossi arrivati a Torino. L’accoglienza per il grande ex Dybala – VIDEO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG