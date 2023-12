Massimo Brambati ha rilasciato un’intervista, parlando così in vista della partita tra Juve e Roma di domani all’Allianz Stadium

A TMW Radio, Massimo Brambati ha detto la sua verso Juve Roma.

ROMA PIU’ FORTE DELLA JUVE – «Se pesiamo i singoli giocatori può anche starci, ma in campo non vanno le figurine. Però Mourinho rispetto ai pronostici è più indietro, 12 punti sono troppi di distacco tra le due squadre. Per me la squadra è anche la dirigenza e la Juventus è più forte anche con Giuntoli. Quando è arrivato Lukaku, impossibile che a Roma non si sia pensato che con Dybala si potesse parlare di Scudetto».

GIUNTOLI – «È riuscito a levarsi dei contratti incredibili, vedi Arthur. Il mercato non è solo in entrata, ma anche in uscita, di equilibri economici da rispettare. Lui ha avuto un diktat dalla società da seguire. Vediamo a giugno, non a gennaio. Lì potremo dire se ha fatto bene o male».

