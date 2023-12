Angelozzi svela: «Huijsen Frosinone? Cerchiamo di parlare con la Juve, ma…». Le parole del direttore sul difensore

Angelozzi, direttore dell’area operativa del Frosinone, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport anche per fare il punto sulla trattativa di mercato in corso con la Juve per prendere il giovane difensore Huijsen e portarlo alla corte di Di Francesco a gennaio.

Queste le sue parole prima della partita contro la Lazio.

HUIJSEN AL FROSINONE – «Stiamo cercando di parlare con la Juve. Dobbiamo aspettare un pochettino».

