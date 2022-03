L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è contento della prova della sua squadra nonostante la sonora sconfitta.

Mastica amaro Massimiliano Allegri per la sconfitta subita ieri; ecco le sue parole a Prime Video. “Per 75 minuti abbiamo fatto bene, abbiamo avuto tante occasioni nel primo tempo. Nel secondo loro si sono messi tutti dietro e la partita si poteva sbloccare solo con un episodio come è successo. È vero che abbiamo tirato poco o niente, però non abbiamo rischiato molto fino al gol”.

Juventus Stadium

“Il calcio è questo, la Champions è questa, a volte gli episodi vanno a favore, altre contro, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Purtroppo dopo il loro gol abbiamo perso la dimensione del campo, mancavano 15 minuti e non siamo riusciti a recuperarla. Il Villarreal ha fatto una delle sue partite, si sono messi in nove dietro la linea della palla, non ce l’avevo con Emery. Con chi ero arrabbiato a fine partita? Non importa, le polemiche non portano da nessuna parte“.

