L’ex allenatore Fabio Capello ha tirato le orecchie a Massimiliano Allegri per la lettura della partita col Villareal.

La Juventus esce dalla Champions League per un brutto 0-3 subìto dal Villareal ed il commento dell’ex allenatore Fabio Capello è pesante; ecco le parole di Don Fabio a Sky Sport. “La Juve non ha tirato in porta nel secondo tempo, solo due tentativi da lontano”.

IM_Paulo_Dybala

“Se non inventi qualcosa in partita è difficile passare, la palla girava lenta, Dybala andava messo prima. Nel secondo tempo nessuno ha rischiato il dribbling, il pallone tornava sempre indietro. Emery ha messo due giocatori e ha vinto, Allegri forse ha letto in ritardo la partita, o forse non conosce a pieno la condizione fisica dei giocatori”.

