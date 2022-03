L’allenatore del Villareal Unai Emery è ovviamente euforico dopo la vittoria di ieri ai danni della Juventus in Champions League.

Unai Emery ha commentato così in conferenza stampa il passaggio del turno del Villareal. “Queste gare sono piene di difficoltà, abbiamo avuto un grande portiere, abbiamo avuto fortuna con la traversa, abbiamo difeso bassi e poi siamo saliti e abbiamo guadagnato spazio. Nel primo tempo ci siamo riusciti, poi siamo riusciti a perforare una difesa che lascia pochissimi spazi. Abbiamo avuto pazienza e abbiamo fatto tante cose bene: dopo il gol ci sono stati più spazi, negli ultimi quindici c’è stato questo, una partita lunga e importante”.

Europa Legue

“Abbiamo un club partecipe, giocatori che studiano e calciatori di livello che sanno far questo tipo di partite. Quando ci sono giocatori che ti danno questa credibilità, per sfidare la Juventus, è importante. Sono innamorato dell’Europa League ma ora voglio godermi questa Champions… Tutte le esperienze passate sono servite, sono nel mio bagaglio. Era importante vedere oggi come e se saremmo riusciti a eliminare una delle favorite. E’ stato un momento speciale, ce lo godiamo. La squadra sa che per fare cose straordinarie deve studiare e lavorare tanto“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG