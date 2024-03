Allegri non punta più su Kostic? Svelato in conferenza stampa il motivo dell’esclusione del serbo in Juve Atalanta

Kostic non è sceso in campo nemmeno contro l’Atalanta dopo essere rimasto in panchina anche per tutta la partita col Napoli. Allegri in conferenza stampa ha svelato il motivo dell’esclusione del serbo nella formazione della Juve in favore di Iling-Junior.

KOSTIC – «Scelta tecnica, Iling sta facendo bene. Kostic è un giocatore importante e Iling ha fatto un buon secondo tempo».

