Koopmeiners Juve, l’affare si può fare a luglio: l’Atalanta vuole 60 milioni. Marchetti svela tutti i dettagli

E’ possibile che Koopmeiners, da luglio, possa diventare un nuovo giocatore della Juve. A confermarlo è stato Luca Marchetti a Sky Sport dopo la doppietta segnata dall’olandese ai bianconeri.

Il giornalista ha spiegato che la Juve già a gennaio aveva fatto un tentativo per Koopmeiners, ma la Dea non voleva cederlo. Per l’estate i bianconeri potrebbero programmare l’investimento, anche attraverso qualche cessione. La richiesta dell’Atalanta è di 60 milioni.

