Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve–Salernitana. Le sue dichiarazioni sulla mancanza di trofei.

VINCERE UN TROFEO – «Alzare un trofeo è sempre importante, giochiamo per vincere trofei soprattutto alla Juventus. Io sono abituato a fare un passo per volta. La Salernitana ha vinto a Verona, ha buoni giocatori ed è ben allenata. Un passo alla volta perché se ci proiettiamo troppo in là non va bene».

